مسئول بالأمن القومي الروسي: ننتظر الانتقام الحتمي لمقتل كيريلوف

أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، أنه على القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية أن تنتظر الانتقام الحتمي بعد مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية الفريق إيجور كيريلوف.

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا تحاول إطالة أمد الحرب وتوجيه ضربات على خلفية هزيمتها الحتمية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، أن جميع المسؤولين عن اغتيال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية كيريلوف يجب أن ينالوا العقاب المستحق.