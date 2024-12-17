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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيسا تركيا وإيران يشاركان في قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية بالقاهرة

رئيس تركيا
رئيس تركيا
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تستضيف القاهرة الخميس المقبل قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية للتعاون الاقتصادى D8 فى نسختها الحادية عشرة التى ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة، حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر فى قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة على المستوى الرئاسى، حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر وهى: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

وأشارت عدد من التقارير الى حضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وكذلك الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان فضلا عن حضور نجيب ميقاتى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية.

ومن المتوقع أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثمانى الإسلامية فى القاهرة سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة فى المؤتمر.

الدول الأعضاء الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان