وصول 30 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، كما أنه تم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 945 شاحنة و230 سيارة حيث شملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 467 شاحنة و214 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 478 شاحنة و16 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة BOS BROOK على متنها 30000 طن ألومنيوم قادمة من السعودية ودليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي الحرية، بوسيدون اكسبريس، Alcudia Express وMAYA وغادرت ثلاث سفن وهي الحرية2، دليلة وAlcudia Express، كما تم تداول 4000 طن بضائع و320 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي سينا، آور وآيلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة sea wave2 متجهة إلى السعودية، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1525 راكبا بموانيها.