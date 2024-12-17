وصول صاصا وشقيقه لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسهما لاتهامهما بالتزوير

وصل مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه إلى محكمة جنوب القاهرة، منذ قليل، وذلك لنظر استئنافهما على حكم حبسهما سنة مع الشغل في قضية تزوير.

وصول صاصا وشقيقه لحضور جلسة الاستئناف

كانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاقبت مؤدي المهرجانات عصام صاصا وشقيقه بالسجن سنة مع الشغل والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين، في اتهامهم بالتزوير في توكيل شهر عقاري للمحامي الخاص بصاصا.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامي الدفاع الخاص بصاصا.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاما بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب بالاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره، مستغلين الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب، وذلك بأن اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور.