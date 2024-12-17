بالفيديو.. "بابا نويل" الفقراء يوزع الهدايا على سكان ضواحي بوينس آيرس

شهدت مدينة "بيونس إيرس" الأرجنتينية، قيام عدد من الأشخاص بعمل مبادرة إنسانية في ضواحي المدينة، لإضفاء حالة من السعادة قبل عيد الميلاد، بارتداء ملابس بابا نويل.

ويظهر الفيديو، الذي عرضته فضائية "يورو نيوز عربي" المبادرة التي قام بها عدد من الأشخاص بارتداء ملابس بابا نويل، وتوزيع الوجبات الشعبية والهدايا، في ظل موجة الفقر المتصاعدة التي تجتاح الأرجنتين.

يذكر أن الإحصائيات الرسمية أوضحت أن أكثر من 66% من الأطفال دون سن الرابعة عشرة ينتمون إلى أسر تعيش تحت خط الفقر، وقد حصل العديد منهم على هدايا للمرة الأولى في حياتهم، حيث يعتمد آلاف الأشخاص، وخاصة العاطلين عن العمل والمتقاعدين، على الوجبات الشعبية للبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.