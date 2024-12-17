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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عصابة سرقة المتاجر بحدائق القبة

عصابة سرقة المتاجر
عصابة سرقة المتاجر بأسلوب “كسر القفل” بحدائق القبة
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية،  تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزتهما (مبلغ مالي، كمية من السجائر، عدد من كروت الشحن فئات مختلفة، مقص حديدي، سلاح أبيض)، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتهما متحصلات وقائع السرقة. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

القبض على عصابة سرقة المتاجر حدائق القبة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة حدائق القبة