خبير سياسات دولية: نحتاج إلى موقف عربي موحد لوقف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن يعتبر تأكيداً على وحدة العالم العربي في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتبني استراتيجية موحدة للتعامل مع ما يحدث الآن في ظل التداعيات بسوريا ولبنان وفلسطين، مشيراً إلى أن مصر لها دور محوري في الدفاع عن قضايا الشرق الأوسط ومساندة القضية الفلسطينية.

وتابع أنّه لا يجب الصمت أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي يتجاوز حدود فلسطين ويذهب إلى لبنان وسوريا، بالتالي يجب أن تكون الأمة العربية ومصر بأشقائها العرب تستعد لإعداد ملف وخط مشترك واضح يصل إلى المجتمع الدولي لسماع آراء العرب الذين يرفضون التصعيد بالمنطقة.