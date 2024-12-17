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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع أسعار النفط قبل بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أسعار النفط
أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع ترقب انطلاق آخر اجتماعات الفيدرالي الأمريكي في عام 2024، والذي سيعقد على مدار يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.23% إلى 74.08 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.17% إلى 70.83 دولار للبرميل.
وساهم في دعم أسعار النقط، توقعات المستثمرين بأن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى نطاق ما بين 4.25% و4.50% في اجتماع هذا الأسبوع.
بينما حد من المكاسب استمرار مخاوف ضعف الطلب الصيني بعد صدور بيانات سلبية حول الاستهلاك المحلي خلال نوفمبر، إذ تباطأت وتيرة نمو مبيعات التجزئة إلى 3% على أساس سنوي من 4.8% في أكتوبر.

 

أسعار النفط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي