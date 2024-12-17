الفنون التطبيقية ببني سويف تنظم معرضًا عن الفن الإفريقي

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، معرض بعنوان "أبيض في أسود الفن الإفريقي"، تحت إشراف الدكتورة مرفت رفعت عميد الكلية، بحضور الدكتور ضياء الدين مصطفى، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة أحمد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والاداريين بالكلية.

ضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية لطلاب الفرقة الثانية قسم الغزل والنسيج والتريكو، وتهدف هذه الأعمال لتطبيق مخرجات، التعلم الخاص بمادة تكنولوجيا السجاد حيث قاموا باستخدام العديد من التقنيات النسجية مثل التابستري والسوماك والسوماك العكسي والوبرة للفن الإفريقي باستخدام اللون الأبيض والأسود.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص الكلية واهتمامها بالجانب العملي من خلال ربط المناهج الدراسية الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب بالجانب العملي، الأمر الذي يسهم بشكل واضح في تدريب الطلاب لمواكبة التطورات الحديثة بسوق العمل من خلال تنمية المهارات، واكتساب الخبرات المهنية.