صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.15%، ليصل إلى مستوى 30,844.92 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.04%، مسجلًا 13,542.45 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.49%، وصولًا إلى 8,626.05 نقطة، كما أرتفع أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.43%، ليصل إلى مستوى 11,790.6 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.38%، وصولًا إلى مستوى 3,195.45 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX30capped بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 38,056.67 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.52%، وصولًا إلى 6,841.9 نقطة.