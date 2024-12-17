ضبط 390 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال أسبوع.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة على مدار أسبوع منذ 10 ديسمبر الجاري وحتى من الشهر ذاته، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق.

المضبوطات

وأوضح سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين تمكنت خلال الفترة من 10 ديسمبر إلى 16ديسمبر، و9 طن سماد نترات النشادر 33,5% أزوت، و352,520 شماريخ وصواريخ نارية محظور تداولها، و12500 علبه سجائر لاندوس مهربة، 5 طن سميد بسبوسة مغشوش معبأة في شكائر زنه الشيكارة 50 كجم، 9 شكائر سماد يوريا 46% نترات مخصصة لوزارة الزراعة، 700 كجم دجاج نافق وغير مذبوح داخل أجولة بلاستيكية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي.

وأضاف، كما تم ضبط 2 طن زبدة مجهولة المصدر تم تسليم المتهم والتحفظ على السيارة والمضبوطات، و8 شكائر دقيق بلد، و70 أسطوانة غاز صغيره الحجم الصغير بدون تصريح، و201 عبوة معطرات واسبيريهات منتهية الصلاحية، و91 علبة سجائر مجهولة المصدر، وتصرف في سلع تموينية بمبلغ 35000 جنيه مشروع جمعيتي، وتصرف في 1123 كجم دقيق بأحد المستودعات، وطن أسمدة زراعية محظور بيعها وتداولها، و225 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية مختلفة الأوزان والأصناف، 465 قطعه وبويات 95 علبه منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك والاستخدام.

واستكمل، أنه تم تحرير 249 محضر مختلف في قطاع المخابز ما بين تصرف وتجميع دقيق محضر نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود ميزان محضر متنوع ما بين عدم نظافة المعجن، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذا المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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