الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رحيل القديس إيسي وأخته تكلا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، بذكرى رحيل القديس إيسي وأخته تكلا، الذين نالا إكليل الشهادة على يد المضطهدين بسبب تمسكهما بالإيمان المسيحي.

وتعود قصة هذين القديسين إلى العصور الأولى للمسيحية، حيث واجها اضطهادًا شديدًا وثبتا في إيمانهما رغم كل العذابات التي تعرضا لها.

ويعد القديسان نموذجًا حيًا للصبر والثبات على الإيمان حتى النهاية.

وتقيم الكنائس القبطية في مختلف أنحاء العالم القداسات الإلهية بهذه المناسبة، حيث تتلى الصلوات الخاصة وترفع التسابيح تكريمًا لهذين القديسين.

كما تدعو الكنيسة المؤمنين للتأمل في حياتهما واستلهام معاني القوة والإيمان والصبر من سيرتهما المقدسة.

وتأتي هذه الذكرى ضمن الاستعدادات الروحية لشهر كيهك، الذي يعتبر من أقدس شهور السنة القبطية، إذ يتخلله صلوات خاصة و تسابيح تمهيدية للاحتفال بعيد ميلاد المسيح.