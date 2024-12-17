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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اتحاد كرة القدم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة جائزة "الكاف"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
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نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” فوزه بجائزة الإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤.

وقال الصفحة الرسمية للاتحاد على صفحتها على “الفيس بوك”: "يتشرف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة برفع أسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منح سيادته جائزته المرموقة للإنجاز المتميز لعام ٢٠٢٤".

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذه الجائزة تعكس جهوده ومساهماته الكبيرة في إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم والرياضة المصرية والإفريقية من خلال البنية التحتية التي شيدها في مجال الرياضة، مما جعل مصر مركزاً لتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية استحقت عليه الإشادات العالمية على مدار سنوات حكمه.

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