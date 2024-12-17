نقابة الصحفيين تستضيف سفير الصين بالقاهرة.. غدًا

تنظم لجنة العلاقات الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، غداً الأربعاء، حوارًا مفتوحًا مع سفير الصين لدي مصر السفير لياو ليتشينج، وذلك فى الواحدة ظهرا بمبنى النقابة.

صرح بذلك الكاتب الصحفي حسين الزناتي، وكيل النقابة رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية.

وقال، إن اللقاء يأتي في إطار الحديث عن أوجه العلاقات المصرية الصينية المشتركة في الوقت الراهن والتعبير عن الرؤى السياسية لدولة الصين والجهود المشتركة لدعم السلم والأمن في الشرق الأوسط وإحلال السلام.

وكذلك السياسة الصينية وانعكاسها علي التعاون العربي الإفريقي الصيني في ضوء مخرجات القمم الصينية المصرية والعربية والإفريقية، والدور الصيني في دعم إقامة الدولة الفلسطينية وكذلك التعاون المصرى الصيني في مجموعة البريكس لدعم الاقتصاد العالمي لأعضائها.

وأوضح "الزناتي"، أن الندوة سيتحدث فيها السفير الصيني عن خريطة العلاقات المشتركة مع مصر في المرحلة المقبلة وآفاق المستقبل لهذه العلاقات في ظل علاقات دولية معقدة.

يعقد اللقاء الذي قام بإعداده الزميلين الصحفيين دكتور أحمد فارس وأيمن عامر بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.