وزير العمل: فتح باب التقديم لخريجي قسم الجغرافيا للتدريب المجاني على مهنة "مساح عام"

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم للدورات التدريبية المجانية لخريجي كليات الآداب قسم الجغرافيا من جميع المحافظات، وذلك في جامعة بدر بالقاهرة.

يهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير مهارات المشاركين في استخدام أحدث أجهزة القياس والاستشعار عن بعد، استعدادًا للعمل في مهنة "مساح عام"، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير أن هذه الدورات تأتي ضمن إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وجامعة بدر، مشيرًا إلى أن الخريجين الذين سيكملون الدورات بنجاح سيحصلون على شهادة معتمدة من الوزارة والجامعة.

وأوضح أن التقديم على هذا اللينك: https://trmom.manpower.gov.eg/CouresForDono/Index?Id=6 ، يبدأ من أول يناير 2025، ولمدة 15 يوما، مع إحضار صورة شهادة التخرج "الليسانس"، والبطاقة الشخصية عند المقابلة.

وأكد الوزير أن تنفيذ هذا البروتوكول يأتي في إطار استمرار الوزارة في تطبيق منظومة التدريب المهني، على أرض الواقع بالتعاون مع كافة الشركاء، بهدف تأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.