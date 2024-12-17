البورصة تعلن بدء تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم سيرا للتعليم

كشفت البورصة المصرية عن تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد لشراء حتى 284,302,500 سهم تمثل نسبة 48.78 % من الأسهم المصدرة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم CIRA Education، بحيث تصل نسبة ملكية مقدم العرض الى 100% وبما لا يقل عن نسبة 75% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.

وأعلنت البورصة المصرية في إفصاح لها أن سعر السهم وفقًا للعرض هو 15 جنيه، وأن فترة سريان العرض، هي 20 يوم عمل فعلى تبدأ من جلسة تداول 18 ديسمبر 2024 وحتى نهاية جلسة تداول 16 يناير 2025 مع مراعاة أنه في حالة انتهاء مدة سريان العرض في غير يوم عمل يتم مد الفترة لتنتهي في أول يوم عمل تالي.

وقالت إنه يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال خمسة أيام عمل بعد انتهاء فترة سريان العرض، وطالبت جميع شركات السمسرة بتسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في النظام الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذا بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وأهابت البورصة بشركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول 16يناير 2025 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

كما طالبت جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، والالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان.