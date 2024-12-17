الأرصاد الجوية تكشف حقيقة تعرض البلاد لأجواء باردة| فيديو

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرضنا لأجواء باردة وانخفاض درجات الحرارة لأكثر من 10 درجات خلال الأيام القادمة، قائلًا: "كلها مجرد تهويل أو شائعات"، مشيرًا إلى أن هذه الفترة نشهد طقسا مستقرا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويكون لدينا شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الباكرة على مناطق من شمال الجمهورية.

وقال القياتي في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، إن اليوم تحديدًا يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية ومنها مطروح وتستمر فرص الأمطار الخفيفة اليوم وغدًا، موضحًا أن درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة على أغلب مناطق الجمهورية ومنها القاهرة الكبرى حول معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل بين 20 و22 درجة مئوية.

وتابع، أنه خلال ساعات الليل يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة والتي تسجل نحو 10 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، مضيفًا أن هناك اعتدالا في سرعات الرياح وهذه الأجواء مستمرة على مدار الأيام المقبلة.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "نتوقع نشاط الرياح الجمعة المقبلة على أغلب الأنحاء، وبالتالي سيكون هناك شعور بالبرودة".