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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوقع اتفاقية مع المغرب لإقامة مقر إقليمي للفيفا

شعار الفيفا
شعار الفيفا
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وقَّع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو اتفاقية لإقامة مقر إقليمي للفيفا في العاصمة المغربية الرباط.

وذكر الاتحاد المغربي لكرة القدم –في بيان– أن التوقيع على الاتفاقية تم في حفل أُقيم بمدينة مراكش المغربية، بحضور رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي.

وأوضح الاتحاد المغربي لكرة القدم أن المكتب الإقليمي الجديد للفيفا يهدف إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الإفريقية، ودعم تطوير كرة القدم في القارة السمراء، ومواكبة ومساندة كل المبادرات والمشروعات الهادفة لتنمية كرة القدم بإفريقيا.

ومن المتوقع، افتتاح المقر الإقليمي الجديد للفيفا بالقرب من مجمع محمد السادس لكرة القدم في الرباط.

ويأتي التوقيع لإقامة هذا المكتب الإقليمي في المغرب بعد أيام من الإعلان عن استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

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