"شوبير" يشارك متابعيه بصوره مع مدرب وحارس مرمى مسار للكرة النسائية

شارك الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، صورته على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مع الكابتن أحمد رمضان جاد مدرب نادي مسار للكرة النسائية وحبيبة صبري حارس مرمي مسار ، وذلك أثناء توزيع جوائز الأفضل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" 2024.

وشارك ثنائي فريق مسار في الحفل لتواجدهم ضمن القائمة النهائية للمرشحين لأفضل مدرب وأفضل لاعبة شابة صاعدة في إفريقيا.

ونشر أحمد شوبير عدد من الصور مع نجوم القارة الإفريقية والعربية أثناء حضوره حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا، منهم، محمد تيمومي نجم المغرب، بادو الزاكي حارس مرمي المغرب، عبدالرزاق خيري نجم المغرب، وغيرهم.

وحصلت ضحى المدني اللاعبه المغربية على جائزة أفضل لاعبة شابة فى أفريقيا 2024، حيث نافستها حبيبة صبري من مصر، وتشيماكا أوكووتشوكو من نيجيريا، فيما فاز بأفضل مدرب للسيدات المغربية لمياء بومهدي (مازيمبي الكونغولي).