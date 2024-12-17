بمشاركة 38 منتخبًا.. تعرف عن تفاصيل تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026

أسفرت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، عن مواجهة المنتخب المصري لكرة القدم النسائية لفريق رواندا، وذلك ضمن الدور التمهيدي الأول من التصفيات.

وشهدت التصفيات مواجهات مُثيرة، ستكون حاسمة لتحديد هوية المنتخبات المتأهلة إلى هذه البطولة القارية، التي ستُقام مرة أخرى في المغرب.

38 منتخبًا إفريقيًا في التصفيات

يُشارك 38 منتخبًا إفريقيًا في التصفيات، للتنافس على 12 بطاقة متاحة في النهائيات، إلى جانب البلد المُضيف المغرب الذي يتأهل تلقائيًا.

تُعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها، المغرب، أكبر منافسة لكرة القدم النسائية في إفريقيا، مما يُعزز دور البلاد المحوري في تطوير الرياضة والترويج لها عبر القارة.

منتخبات معفية من الجولة الأولى

يُعتبر حامل اللقب، جنوب إفريقيا، هو من بين 6 منتخبات تم إعفاؤها من الجولة الأولى في التصفيات، بسبب تصنيفها العالي ضمن أفضل المنتخبات في إفريقيا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كما تم إعفاء أيضا منتخبات زامبيا، غانا، كوت ديفوار، نيجيريا والكاميرون.

ستُجرى التصفيات خلال جولتين، وستقام ذهابًا وإيابًا.

مواعيد الجولات:

-الجولة الأولى-: من 17 إلى 26 فبراير 2025

-الجولة الثانية-: من 20 إلى 28 أكتوبر 2025

مباريات الجولة الأولى:

أنغولا - زيمبابوي

مالاوي - الكونغو

بوتسوانا - جمهورية الكونغو الديمقراطية

تنزانيا - غينيا الاستوائية

أوغندا - إثيوبيا

إسواتيني - ناميبيا

بوروندي - بوركينافاسو

جيبوتي - الطوغو

جنوب السودان - الجزائر

رواندا - مصر

كينيا - تونس

النيجر - غامبيا

البنين - سيراليون

غينيا - الرأس الأخضر

الغابون - مالي

تشاد - السنغال

مباريات الجولة الثانية:

أنغولا/زيمبابوي - مالاوي/الكونغو

بوتسوانا/جمهورية الكونغو الديمقراطية - جنوب إفريقيا

تنزانيا/غينيا الاستوائية - أوغندا/إثيوبيا

إسواتيني/ناميبيا - زامبيا

بوروندي/بوركينافاسو - جيبوتي/توغو

جنوب السودان/الجزائر - الكاميرون

رواندا/مصر - غانا

كينيا/تونس - النيجر/غامبيا

البنين/ السيراليون - نيجيريا

غينيا/الرأس الأخضر - الغابون/مالي

تشاد/السنغال - كوت ديفوار