المنظمات الأهلية الفلسطينية: يجب وقف العدوان على غزة والتحرك الدولي العاجل

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتطلع إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف العدوان الإسرائيلي بجميع أشكاله، بما في ذلك رفع الحصار واستقبال المساعدات الإنسانية عاجلًا.

وأشار الشوا- في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح)، المذاع على قناة (النيل للأخبار)- إلى تصاعد العدوان الإسرائيلي بشكل ملحوظ، على الرغم من النداءات المتكررة من الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، بالإضافة إلى دعوات من بعض الدول للحد من هذا العدوان، قائلا "يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته، مستهدفًا المدنيين، حيث تم مسح عائلات بأكملها من السجل المدني نتيجة لهذه الهجمات المتواصلة".

وقال إن الاحتلال يفرض في شمال قطاع غزة حصارا مشددا يمنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه، بالإضافة إلى استهداف المستشفيات وقتل المرضى والطواقم الطبية، مؤكدا أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا أيضًا في وسط وجنوب قطاع غزة، حيث يرتفع عدد النازحين الذين فروا من ركام منازلهم إلى مناطق يفترض أنها آمنة، ولكنهم يتعرضون في الوقت نفسه للاستهداف.

وأضاف أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة احترام هذه المعايير والتحرك بشكل فعّال لتلبية احتياجات المدنيين.. قائلا: "على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لحماية المدنيين وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود"، مؤكدًا أن الوضع الراهن يستدعي تدخلًا عاجلًا في كل لحظة، حيث تزداد معاناة الشعب الفلسطيني وتفقد المزيد من الأرواح.