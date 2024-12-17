الصين تعلن تمديد فترة الإقامة للعبور بدون تأشيرة إلى 10 أيام

أعلنت الإدارة الصينية الوطنية للهجرة اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الإقامة للعبور بدون تأشيرة المسموح بها للمسافرين الأجانب من 72 ساعة و144 ساعة، إلى 240 ساعة أو عشرة أيام، وذلك بهدف جذب المزيد من الزوار الأجانب.

وذكرت الإدارة - حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، وبموجبه يمكن للمواطنين المؤهلين من 54 دولة، بما في ذلك روسيا والبرازيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، دخول الصين بدون تأشيرة عند العبور إلى دولة (منطقة) ثالثة.

وأشارت الإدارة إلى أنه أصبح بإمكان هؤلاء المسافرين دخول الصين عبر أي من الموانئ الستين المفتوحة في 24 مقاطعة والبقاء في المناطق المحددة لمدة تصل إلى 240 ساعة.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024، سجلت الصين دخول 8.2 مليون شخص أجنبي، بينهم 4.9 مليون بدون تأشيرة.