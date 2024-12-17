الكاف يعلن موعد انطلاق دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2025

أعلن المكتب التنفيذ للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن انطلاق النسخة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية 2025، في الفترة من 8 وحتى 23 نوفمبر 2025.

ويتم إقامة مراسم قرعة أمم إفريقيا في المغرب يوم 27 يناير المقبل، بينما تنطلق منافسات البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

في سياق آخر، تقدم فريق المنتخب المصري لسيدات كرة القدم، في التصنيف العالمي للمنتخبات الصادرة عن فيفا، لشهر ديسمبر الجاري ، ليصبح بالمركز الـ92، والمركز الخامس عربيا، حيث إن المنتخب المصري في تقدم دائم في التصنيف العالمي، وكان في المركز الـ93 عن شهر أغسطس.

ويحتل منتخب المغرب المركز 61 عالميا والأول عربيا، فيما يحتل الأردن المركز 74 عالميا والثاني عربيا.

وعن منتخب تونس فيحتل المركز 78 عالميا والثالث عربيا، وأما الجزائر فيحتل المركز 84 عالميا والرابع عربيا.

وتأتي البحرين في المركز 93 عالميا والسادس عربيا.

وعالميًا تصدر منتخب سيدات الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، التصنيف بالمركز الأول .