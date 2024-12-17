جامعة قناة السويس تعلن بدء التقديم لدورة أساليب التفكير والدراسات المستقبلية

أعلن مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقديم لدورة "أساليب التفكير والدراسات المستقبلية (2)"، وذلك في إطار استكمال دورات الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالتعاون مع جامعة قناة السويس.

الدورة تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإشراف التنفيذي للدكتور محمد فتوح غنيم، مدير مركز إعداد القادة بالجامعة والمشرف العام على الدورة، وبالتنسيق مع الدكتورة رنا محمد عبد العال، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة.

تبدأ الدورة في الأول من فبراير 2025 وتستمر حتى السادس من الشهر نفسه، حيث تقام يوميًا من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة مساءً في مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، الذي يقع في الدور الرابع بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

تستهدف الدورة عددًا من الفئات المتنوعة، منها طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس بجامعة قناة السويس، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا، وكذلك طلاب مرحلة الدراسات العليا سواء بجامعة قناة السويس أو الجامعات الأخرى.

كما تشمل الدورة العاملين بجامعة قناة السويس وأعضاء الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الحكومي.

تأتي الدورة بإشراف الدكتورة مناي شاهين وكيل المعهد لشئون الأنشطة ، والدكتور باسم المغربي وكيل المعهد لشئون المقر، والأستاذ مصطفى أبو سريع المدير التنفيذي للمعهد.

تتضمن الشروط العامة للمشاركة ضرورة اجتياز دورة الاستراتيجية والأمن القومي، بالإضافة إلى تسديد رسوم الاشتراك في الموعد المحدد وهو السبت 15 يناير 2025، مع العلم بأن الأولوية ستكون لأسبقية الحجز.

كما يشترط حضور الدورة بنسبة 100% وعدم التغيب أو الاعتذار، يتعين على المتقدمين ملء نموذج التقديم بمركز إعداد القادة مرفقًا معه صورة من بطاقة الرقم القومي وكارنية الكلية للطلاب أو إفادة جهة العمل للعاملين بالقطاع الحكومي.