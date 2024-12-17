قاتل شقيقه في إمبابة: "كنت بدافع عن أمي.. ولم أقصد طعنه بالسكين"

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم بقتل شقيقه في إمبابة، موضحا أن مشادة نشبت بين شقيقه ووالدته بسبب رفضها إعطائه المال، مما دفعه للتدخل للدفاع عنها.

وأضاف المتهم: “أنه استل سكينًا بقصد ترهيب شقيقه، إلا أنه أصابه عن طريق الخطأ”، مشيرًا إلى أنه حاول إسعافه بعد إصابته، إلا أن شقيقه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وقررت النيابة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجنى عليه وطلبت اعداد تقرير مفصل حول ملابسات الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

تلقي الرائد عصام الشناوي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "محمد" 30 سنة، عاطل، به اثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي اخر ومقيم بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموالاً وخلال ذلك تدخل شقيقه الأصغر "يوسف" 25 سنة، وتعدي علي شقيقه الأكبر بسلاح أبيض محدثاً إصابته التي اودت بحياته، جري التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.