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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم| مواجهة حاسمة بين يوفنتوس وكالياري.. وبيراميدز يتحدى الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات.

مباريات كأس إيطاليا 

10:00 يوفنتوس X كالياري 

مباريات كأس هولندا

 07:45 بي إس في آيندهوفن X كونينكليك 

09:00 إف سي إيندهوفن X إكسيلسيور 

09:00 آر كي سي فالفيك X كامبور 

09:00 كويك بويز X فورتانا سيتارد 

09:00 ماستريخت X فينورد روتردام 

مباريات كأس تركيا

 12:00 ايوبسبور X اتيميسجوت 

02:30 قونيا سبور X كركابي سبور 

05:00 تشايكور ريزا سبور X فان سبور 

07:30 ألانيا سبور X آميد 

مباريات كأس الرابطة المصرية 

07:00 بيراميدز X الاتحاد السكندري 

 مباريات الدوري الإمارات 

05:30 شباب الأهلي X الوصل 

 

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