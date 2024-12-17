تشاهدون اليوم| مواجهة حاسمة بين يوفنتوس وكالياري.. وبيراميدز يتحدى الاتحاد السكندري في كأس الرابطة

"تشاهدون اليوم" خدمة تقدمها "البوابة نيوز"، تستعرض من خلالها مواعيد جميع مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2024، في جميع البطولات من مختلف القارات.
مباريات كأس إيطاليا
10:00 يوفنتوس X كالياري
مباريات كأس هولندا
07:45 بي إس في آيندهوفن X كونينكليك
09:00 إف سي إيندهوفن X إكسيلسيور
09:00 آر كي سي فالفيك X كامبور
09:00 كويك بويز X فورتانا سيتارد
09:00 ماستريخت X فينورد روتردام
مباريات كأس تركيا
12:00 ايوبسبور X اتيميسجوت
02:30 قونيا سبور X كركابي سبور
05:00 تشايكور ريزا سبور X فان سبور
07:30 ألانيا سبور X آميد
مباريات كأس الرابطة المصرية
07:00 بيراميدز X الاتحاد السكندري
مباريات الدوري الإمارات
05:30 شباب الأهلي X الوصل