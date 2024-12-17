بطلق ناري.. مقتل شاب على يد خاله في كرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مقتل شاب على يد خاله بمنطقة كرداسة.

وكشفت معاينة النيابة لجثمان المجني عليه أن الوفاة نجمت عن إصابته بطلق ناري.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وإعداد تقرير تفصيلي يكشف ملابسات الحادث وأسباب الوفاة.

والبداية كانت بتلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "أحمد ع" 18 سنة، طالب به اثار طلق ناري ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وبسؤال شقيق المجني عليه اتهم خاله "شقيق والدته" بارتكاب الجريمة، حيث أفاد بوجود خلاف مالي بين المجني عليه وخاله وعند ذهابهما وصديقهما إلى منزل المتهم لحل الخلاف نشبت بينهما مشادة كلامية وغادروا المنزل، وخلال ذلك صعد المتهم أعلى المنزل وأطلق الرصاص على المجني عليه محدثاً إصابته التي أودت بحياته، جرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من الينابة العامة تم ضبط المتهم والسلاح الناري المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.