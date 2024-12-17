مصرع قائد قوات الدفاع الإشعاعي الروسي إثر انفجار بموسكو

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الثلاثاء، مصرع إيجور كيريلوف، قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات الروسية، ومساعده في الانفجار الذي وقع في منطقة شارع "ريازان" في موسكو.

وقالت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"، الروسية "إن العبوة الناسفة التي قتلت إيجور كيريلوف، في جنوب شرق موسكو، كانت موضوعة في دراجة نارية".

وأشارت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية إلى أنه بحسب التحقيق، في منطقة شارع ريازان في موسكو، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة في دراجة نارية كانت تقف بجوار مدخل مبنى سكني، ونتيجة للحادث، لقي إيغور كيريلوف ومساعده مصرعهما.

ويعمل المحققون حاليا في مكان الحادث، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق وأنشطة البحث العملياتي بهدف تحديد ملابسات الجريمة المرتكبة.

ووقع انفجار، صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة شارع "ريازان" بالعاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل شخصين.

وأفادت خدمات الطوارئ الروسية بانفجار عبوة ناسفة مجهولة في منطقة شارع ريازان، أدت إلى تضرر الزجاج من الطابق الأول إلى الطابق الثالث.

