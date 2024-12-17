بوروندي تواجه انتقادات بسبب إدارتها لوباء جدري القردة

تتعرض بوروندي، وهي ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس جدري القردة بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، لانتقادات شديدة بسبب إدارتها لأزمة تفشي الفيروس، حيث لم تعد تنشر، منذ ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر، تقريرها اليومي عن تطور وباء جدري القردة، في حين لا يزال يتم رصد العديد من حالات الاصابة في البلاد.

وقال أحد علماء الأوبئة - الذي تسنى له الاطلاع على الأرقام الأخيرة لحالات الاصابة التي تم إرسالها إلى إذاعة فرنسا الدولية - "للأسف، من الواضح أن الفيروس يتطور ولم تتم السيطرة عليه بعد".

وتظهر الأرقام الأخيرة أنه خلال الفترة ما بين بداية الوباء (في نهاية يوليو) و12 ديسمبر الجاري، كانت نسبة 50 % - من إجمالي 5339 فحصا - "إيجابية"؛ في 46 من أصل 49 منطقة صحية في بوروندي - أي ما يعادل 40 حالة إصابة جديدة يوميًا في المتوسط، على الرغم من عدم التحقق من العديد من الحالات الأخرى المشتبه فيها.

وأورد راديو فرنسا الدولي أن الحكومة البوروندية ترفض تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، كما يفعل جيرانها.

