مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في هجوم بإقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني

لقي شرطيان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في شمال غرب باكستان.

وذكرت قناة (سما تي.في.) الباكستانية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر بالشرطة قولها إن مجموعة من المسلحين نصبوا كمينا لموقع للشرطة بمنطقة "شانجلا" الواقعة في إقليم "خيبربختونخوا"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.. فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

