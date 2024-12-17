ads
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في هجوم بإقليم "خيبر بختونخوا" الباكستاني

الشرطة الباكستانية
الشرطة الباكستانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شرطيان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة في شمال غرب باكستان.
وذكرت قناة (سما تي.في.) الباكستانية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر بالشرطة قولها إن مجموعة من المسلحين نصبوا كمينا لموقع للشرطة بمنطقة "شانجلا" الواقعة في إقليم "خيبربختونخوا"، مضيفة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.. فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشهد باكستان ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021.. ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".
 

مقتل شرطيين خيبر بختونخوا باكستان