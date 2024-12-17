بتكلفة 9 مليارات جنيه.. قنا تحقق طفرة تنموية بمشروعات عملاقة في 2024

الثلاثاء 17/ديسمبر/2024 - 10:08 ص

شهدت محافظة قنا، طفرة تنماوية وإنشائية خلال عام 2024، وذلك عقب تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليارات و218 مليونا و680 ألف جنيه، وكان للاستثمار منها "نصيب الأسد" بقيمة مالية بلغت 6 مليارات و452 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي بلغت تكلفتها مليارا و500 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات الطرق والكباري بتكلفة إجمالية 315 مليونا و500 ألف جنيه، وكذلك مشروعات الصحة بقيمة إستثمارية بلغت 546 مليونا و80 ألف جنيه.

كما شهدت المحافظة تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وتغطية الترع ومجمعات للمواقف بتكلفة إجمالية بلغت 149 مليونا و100 ألف جنيه، بخلاف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي 1683 مشروعا خلال المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تخطت ميزانيتها 15 مليار جنيه لإحداث طفرة في حياة المواطن؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن تقديم الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب.

وقال محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن المحافظة يتوفر بها قدر لا يستهان به من المقومات الأساسية والضرورية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، منها ثروات تعدينية وحاصلات زراعية وأراض قابلة للاستصلاح والعديد من الأماكن والآثار السياحية؛ علاوة على توافر القوى العاملة في التخصصات المختلفة؛ لذلك كان هناك تركيز كبير على المشروعات التي تؤدى إلى جذب الاستثمار بالمحافظة لإتاحة فرص عمل جديدة، من خلال تحديث الخريطة الاستثمارية لتشمل الفرص الاستثمارية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والخدمات السياحية والعقارية، وإعداد قاعدة بيانات بها المعلومات الكاملة عن المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، منها تنفيذ 289 مشروعا بالمنطقتين الصناعيتين "هو" بمركز نجع حمادي وكلاحين بمركز قفط بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و402 مليون جنيه، بينما يوجد بالمنطقة الحرة العامة بقفط عدد 9 مشاريع بتكلفة استثمارية بلغت 3 مليارات و50 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بإنجازات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" على أرض المحافظة، قال المحافظ إنه تم تنفيذ 1683 مشروعا في مختلف القطاعات على مستوى مراكز المرحلة الأولى وهي: أبوتشت وبرشوت وقوص ودشنة والوقف، منها 86 مشروعا في مهمات الكهرباء، و7 مشروعات طرق داخلية ترابية، و86 مشروعا خاصا بالوصلات المنزلية لمياه الشرب، و86 مشروعا خاصا بالوصلات المنزلية للصرف الصحي، و104 مشروعات خاصة بمد خطوط طرد، وإنشاء وإحلال وتجديد 104 محطات صرف صحي، وإقامة 8 محطات معالجة، و9 محطات مياه شرب، فضلا عن إنشاء مستشفيين صحيتين، و5 منشآت محلية، و71 مكتبا للبريد، و10 محطات سكة حديد، و108 أبراج محمول، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المراكز والوحدات الصحية الجديدة بقرى المرحلة الأولى شملت: مركز صحى جراجوس، ووحدة قصير بخانس، و مركز طبى الكرنك، ووحدة العمرة القديمة، ووحدة بلاد المال قبلي، وتطوير شامل لوحدة سمهود" بتكلفة إجمالية بلغت 190 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ للقضاء على مشاكل هذا القطاع المهم، وتحققت إنجازات ومشروعات عديدة ضمن رؤية واهتمام المحافظة، بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الجاري، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه شرب لـ 13 محطة مياه شرب على مستوى مدن ومراكز المحافظ بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه.

وبالنسبة للصرف الصحي، قال إنه جرى إنشاء محطات معالجة وصرف صحي متكاملة بتكلفة بلغت مليارا و300 مليون جنيه، أما في قطاع الطرق، قامت مديرية الطرق برفع كفاءة وترميم وصيانة ورصف الطرق وتركيب انترلوك بمدن ومراكز المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 185 مليونا و 500 ألف جنيه وتشغيل كوبري الرياح، بمدينة قنا والذي جرى تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ 130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمه من وزارة النقل والمواصلات.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان، أشار المحافظ إلى أن مديرية الإسكان بالمحافظة قامت بتنفيذ مشروعات متنوعة تعمل على إحداث طفرة في هذا المجال الهام.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش الشرقي لمدينة قنا بتكلفة بلغت 256 مليون جنيه، وجار العمل على تطوير مجمع مواقف نجع حمادي بتكلفة 24 مليون جنيه، وكذلك تطوير عنابر الدواجن بالمعنا بتكلفة 61 مليون جنيه، وجار إنشاء مشروع مجزر نصف آلي بدشنا بتكلفة مالية بلغت 26 مليون جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال تغطية 5 "ترع" بتكلفة 17.5 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبريين على ترعتي "الصماصمة" و"بخانس" بتكلفة 6.6 ملايين جنيه، وتم تنفيذ مجمع مواقف ابوتشت بتكلفة 28.5 مليون جنيه، فضلا عن استكمال تغطية ترعة الحجيرات بتكلفة 23 مليون جنيه.

وبخصوص مشروعات دعم القطاع الصحي لتوفير الخدمات الطبية بمستوى لائق للمواطنين، قال المحافظ إن قطاع الصحة بالمحافظة شهد تقدما ملحوظ ا في البناء والتطوير والخدمة العلاجية المقدمة؛ وذلك للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وتحقيقا لرؤية مصر 2030، فحيث تم خلال عام 2024، إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام بتكلفة إجمالية بلغت 352 مليونا و80 ألف جنيه.

وعن جهود المحافظة في ملف التصالح على مخالفات البناء وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب، قال المحافظ إن إجمالي طلبات التصالح بالمحافظة بلغ 4562 طلبا، بينما جرت إزالة 995 حالة تعد "زراعة ملكية خاصة"، والتي تمت بنطاق المحافظة على مساحة 362.209 م2، وبلغ إجمالي عدد إزالات التعديات على أراضي أملاك الدولة (جهات الولاية ) التي تمت بنطاق المحافظة، 2052 حالة تعد "مبان" على مساحة 1.410.170 م2، وجرت إزالة 284 حالة تعد على المناطق الزراعية على مساحة 1.260 فدان و5 قراريط .

وعن الطفرة التي حدثت في قطاع الغاز الطبيعي، قال المحافظ إنه جرى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لـ 18 ألفا و500 وحدة سكنية، فضلا عن توصيل 7128 وصلة غاز للوحدات السكنية بمشروع أرض تقسيم السلام ضمن مبادرة تطوير عواصم المدن، والانتهاء من توصيل الغاز لمصنع جلوفو بمنطقة قفط الصناعية، بجانب تم استكمال أعمال توصيل الغاز الطبيعي بقرى مبادرة حياة كريمة وتشغيل الغاز لعدد 44 قرية.

