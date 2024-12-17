مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يبعث برسائل متطابقة لـ"أمميين" بشأن عدوان الاحتلال بغزة والضفة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، 3 رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأمريكية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، شن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل، منذ 436 يوما.

وأشار منصور - في رسائله أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - إلى معاناة الشعب الفلسطيني من القتل الجماعي والتشويه والتشريد والاختطاف الجماعي والسجن والعقاب الجماعي والمجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي والهجوم المستمر عليهم على مدار خمسة عشر شهرا متتالية، موضحا أن عدد الضحايا في غزة تجاوز 150 ألفا ما بين شهيد وجريح، منهم ما لا يقل عن 70٪ من النساء والأطفال، هذا إضافة الى وجود آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين لا زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف أن الهجوم والعدوان الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوها إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات وميليشيا المستوطنين هجماتهم اليومية على السكان المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد 986 فلسطينيا، من بينهم 210 أطفال، وإصابة 15 ألفا و879، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة ما بين يناير 2023 إلى نوفمبر 2024.

وأشار إلى مواصلة إسرائيل حملة الاعتقالات الجماعية، حيث جرى اعتقال 12 ألفا و100 فلسطيني، بينهم 440 امرأة و795 طفلا، والذين تحتجزهم إسرائيل في ظروف مزرية، إضافة الى تعرضهم للإيذاء البدني والنفسي والإهمال الطبي والتعذيب.

