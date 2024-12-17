أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

انخفضت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 : 4326 جنيها للشراء، 4349 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 22 : 3965 جنيها للشراء، 3986 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 21 : 3785 جنيها للشراء، 3805 جنيهات للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 18 : 3244 جنيها للشراء، 3261 جنيها للبيع.

سجل سعر الذهب عيار 14 : 2523 جنيها للشراء، 2537 جنيها للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب: 30280 جنيهات للشراء، 30440 جنيها للبيع.

سجل سعر الأونصة: 134545 جنيه للشراء، 135256 جنيها للبيع.