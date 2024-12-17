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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جون كيربي: الطائرات المسيرة التي تحلق في سماء "نيوجيرسي" تعمل بشكل قانوني

كيربي
كيربي
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن الطائرات المسيرة التي تحلق شمال شرقي الولايات المتحدة، تعمل بشكل قانوني.
وأضاف كيربي، في تصريح أوردته قناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، أن تقييمنا في هذه المرحلة، هو أن النشاط يعود إلى طائرات مسيرة تجارية أو هاوية أو تابعة لأجهزة إنفاذ القانون، وكلها تعمل بشكل قانوني.
وتثير طائرات بدون طيار كبيرة تحلق في الليل، قلق سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية، ما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى التحقق من الأمر.
 

جون كيربي نيوجيرسي الطائرات المسيرة