"آثار الفيوم" تختتم البرنامج التدريبي لتعلم مبادئ اللغة المصرية القديمة.. صور

اختتمت كلية الآثار بجامعة الفيوم فعاليات البرنامج التدريبي، مبادئ اللغة المصرية القديمة واستخدام البرامج الحديثة المرتبطة بها، والذى نظمته وحدة الخدمة العامة بكلية الآثار بالتعاون مع قسم الأثار المصرية، ضمن فاعليات دعم وتطوير الفاعلية التعليمية بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور محمد كمال عميد كلية الآثار والدكتورة أسماء محمد إسماعيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى أنعقد لمدة يومين متتاليين وذلك بمعمل التوثيق الإلكتروني بالكلية.

استهدف البرنامج تدريب طلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الآثار، بهدف تنمية مهاراتهم وتأهليهم بما يتماشى مع متطلبات الفترة الراهنة والتي تستحوذ على اهتمام القيادة السياسية لاسيما فيما يتعلق بالتحول الرقمي في جميع المجالات.

حاضر في البرنامج التدريبي الدكتور محمد أحمد السيد مدير وحدة الخدمة العامة بكلية الاثار وتضمن البرنامج التدريب على استخدام البرامج الخاصة بكتابة الخط الهيروغليفي للمبتدئين.

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