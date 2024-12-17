فاطمة الجشي تعرب عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الرياض للمسرح

أعربت فاطمة الجشي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية، وعن دورها قالت: «أجسد دور كريمة، وهي الشخصية الرئيسة في المسرحية والتي تدور حولها الأحداث، وهي شخصية لديها مبادئ ومتعصبة جدًا فيما يخص المسرح، ومتعلقة جدًا بتاريخها في المسرح وأصبحت حارسة للمسرح الذي كانت تمثل فيه بسبب تمسكها بمبادئها.

وتحدثت الجشي عن العمل مع المخرج نايف العباد قائلة إنه من المخرجين الذين يعملون بهدوء، ولذا فإن العمل معه سلس جدًا، كما أنه ذكي جدًا ويستمع إلى الممثل، بل ويقدر الممثل ويشجعه ويراعيه كثيرًا، لافتة إلى أن تجربتها معه لن تكون الأخيرة.

عرضت مسرحية "حارسة المسرح" في اليوم الأول من فعاليات مهرجان الرياض للمسرح في دورته الثانية، والتي تدور أحداثها حول حارسة مسرح كبيرة السن كانت إحدى الممثلات على خشبة هذا المسرح قبل أن تصبح حارسة له، وتعيش في عزلة في غرفتها الصغيرة، وحينها تقابل صحفيًا شابًا، يبدأ نقاش مشترك بينهما وتتوالى الأحداث.

المسرحية من تأليف عباس الحايك، وإخراج نايف العباد، وبطولة فاطمة الجشي التي تجسد دور حارسة المسرح والإضاءة والديكور النايف العباد، والصوتيات لعبد العزيز المطوع.