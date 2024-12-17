ضبط لص متهم بسرقة عدادات المياه من مساكن بمدينة 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض علي لص سرق 20 عداد مياه، من مساكن منطقة 290 فدان بمدينة 15 مايو، وحرر عددًا من المواطنين محاضر ضد المتهم.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، العديد من البلاغات من المواطنين، مفادها اكتشافهم سرقة عدادات المياه، بالعقارات محل سكنهم.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين أن وراء الواقعة عاطل ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن القبض عليه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب وقائع السرقة بأسلوب الفك، وأرشد عن مكان المسروقات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.