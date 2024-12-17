إنتر ميلان يسحق لاتسيو بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزًا كبيرًا على مضيفه لاتسيو بنتيجة (6-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي.

بهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز الثالث مؤقتًا في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 31 نقطة في المركز الخامس.

افتتح التركي هاكان تشالهان أوغلو التسجيل للنيراتزوري في الدقيقة 41 من ركلة جزاء. قبل نهاية الشوط الأول، أضاف فيديريكو دي ماركو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني، واصل إنتر هيمنته على مجريات اللقاء، حيث سجل نيكولو باريلا الهدف الثالث في الدقيقة 51. بعدها بدقيقتين، أحرز الهولندي دينزل دومفريس الهدف الرابع في الدقيقة 53 بعد هجمة منظمة.

واصل إنتر ميلان الضغط وأضاف البديل كارلو أوجستو الهدف الخامس في الدقيقة 77، مستغلًا حالة الاستسلام من فريق لاتسيو.

واختتم الفرنسي ماركوس تورام مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 91، ليؤكد تفوق إنتر ميلان في المباراة.

ترتيب الفريقين

إنتر ميلان: المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

لاتسيو: المركز الخامس برصيد 31 نقطة.



بهذا الانتصار العريض، يواصل إنتر ميلان مطاردة فرق الصدارة، بينما يتراجع لاتسيو خطوة للخلف في المنافسة.