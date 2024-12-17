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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يتهم الغرب بدفع روسيا نحو «الخطوط الحمراء»

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب، الاثنين، بدفع بلاده نحو "خطوط حمراء"؛ ما يجعلها مضطرة للرد، في إشارة إلى مواقف أوضحت موسكو علنًا أنها لن تتسامح بشأنها، وفق ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء.

وقال بوتين في اجتماع لمسؤولي الدفاع، إن روسيا تراقب بقلق تطوير الولايات المتحدة ونشرها المحتمل لصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وأضاف أن روسيا سترفع جميع القيود التي فرضتها طوعًا على نشرها للصواريخ، إذا مضت الولايات المتحدة قدمًا ونشرت هذه الصواريخ.

وأشار بوتين إلى أن القوات الروسية في أوكرانيا، سيطرت على 189 منطقة سكنية منذ بداية العام، وأضاف أن الهدف من وجود الأسلحة النووية الروسية هو الردع.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب روسيا الخطوط الحمراء