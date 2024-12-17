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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيران تنفي انخفاض صادراتها من النفط الخام

النفط الإيراني
النفط الإيراني
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نفى المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية حميد بورد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع صادرات النفط الخام الإيراني، وأكد أنها "كاذبة وغير حقيقية".

ووصف حميد بورد، في برنامج تلفزيوني مساء الاثنين، الشائعات الواردة في الفضاء الالكتروني حول انخفاض صادرات النفط الخام الإيراني بأنها "كاذبة وغير حقيقية"، وأضاف: "وضع صادرات بلادنا من النفط الخام هو نفسه، كما كان من قبل".

وتابع: "نحن في وضع جيد فيما يتعلق ببيع وتصدير النفط الخام".

وأضاف المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية: "لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن عملية بيع وتصدير النفط". مشددا على أن ما أشيع حول انخفاض صادرات البلاد "ليس خبرا صحيحا".

وتداولت صحف ومواقع إلكترونية في الأيام الأخيرة أنباء تفيد بأن صادرات ومبيعات النفط الخام الإيراني قد انخفضت.

إيران انخفاض صادراتها النفط الخام