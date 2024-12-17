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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يكشف ماهية الأجسام الغامضة التي ظهرت في سماء الولايات المتحدة

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعتقد أن الأجسام الطائرة الغامضة التي شوهدت في سماء شمال شرقي البلاد هي مزيج من المسيّرات التجارية والطائرات والنجوم.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن المشاهدات حتى الآن تشمل مزيجا من المسيّرات التجارية ومسيّرات الهواة والمسيّرات الأمنية بالإضافة إلى طائرات الركاب والمروحيات وحتى النجوم التي تم الخلط بينها وبين المسيّرات".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تسجل بعد أي خروقات أو تهديدات للأمن القومي الأمريكي أو الأمن العام بسبب ظهور المسيّرات.

واتهم عضو مجلس النواب الأمريكي جوش غوتهايمر أمس مكتب التحقيقات الفيدرالي والأمن الداخلي بحجب معلومات عن الأمريكيين حول مسيرات مجهولة شوهدت في سماء نيوجيرسي وضواحي نيويورك.

وتم رصد هذه الطائرات المسيرة الكبيرة وهي تحلق في السماء ليلا عبر نيو جيرسي لأسابيع، مما حير السكان. 

وفي بعض الأحيان تم رصد العديد من الأجسام تحلق في تشكيلات، وبدأت تظهر عبر أجزاء من نيويورك أيضا، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

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