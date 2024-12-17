تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة| "جيميرجي مصر" يعلن تفاصيل نسخته الأولى

عقد جيميرجي مصر مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل نسخته الأولى، التي ستُقام من 30 يناير إلى 1 فبراير 2025، بمدينة هليوبوليس الجديدة.

يتم تنظيم المهرجان، الذي يُعد من أكبر الأحداث العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، بتعاون استراتيجي بين شركات رائدة في إدارة الفعاليات، والاتصالات وصناعة التجارب.

شهد المؤتمر حضور الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وشريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنظمة والرعاة.

حيث تم الكشف عن تفاصيل الحدث الذي يُعد المهرجان الأول من نوعه في مصر والمنطقة، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، ويُعتبر شهادة على تحول مصر إلى مركز إقليمي للرياضات الإلكترونية في ظل النمو المتسارع عالميًا وإقليميًا.

حيث من المتوقع أن تصل صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية، التي قُدرت قيمتها بحوالي 131 مليار دولار في 2017، إلى 221 مليار دولار بنهاية عام 2024، مما يبرز نموها السريع، ومع وجود حوالي 3 مليار لاعب حول العالم، أي نحو نصف سكان كوكب الأرض، يكتسب هذا القطاع أهمية متزايدة.

كما قُدرت قيمة هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 7.2 مليار دولار في 2023، مع حوالي 70 مليون لاعب، تشكل مصر منهم 58%، حيث تضم حوالي 40 مليون لاعب، بما في ذلك 7 ملايين متنافس في الرياضات الإلكترونية، مما يوضح الدور الحيوي للمنطقة في ساحة الألعاب والرياضات الإلكترونية العالمية.

على مدار ثلاثة أيام، يقدم مهرجان جيميرجي مصر عروضًا حية، ومسابقات، وفعاليات متميزة تشمل 6 تجارب مخصصة للألعاب الإلكترونية، تضم ألعاب الكمبيوتر، والهاتف المحمول، والبلاي ستيشن والواقع الافتراضي، ومحاكيات السباق، وألعاب الطاولة.

كما تبلغ الجوائز المالية للفائزين أكثر من 2 مليون جنيه مصري، وسيتم بث الحدث مباشرة على منصة تويتش ومنصات أخرى، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الحضور فرصة للتفاعل مع صناع المحتوى والمؤثرين المحليين والدوليين، مما يوفر للمعجبين فرصًا فريدة للتواصل مع أبرز الشخصيات في هذا المجال.

مع مشاركة فرق دولية، يساهم مهرجان جيميرجي مصر كمنصة لاكتشاف المواهب المميزة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، مما يتيح لهم تمثيل مصر في المسابقات الدولية، تهدف هذه الجهود إلى نقل المعرفة وتوفير الفرص للمواهب الشابة لعرض مهاراتهم للجمهور العالمي.

كما يشمل المهرجان مسابقات الcosplay، حفلات موسيقية يومية، جلسات نقاشية مع خبراء الصناعة، وعروض ترفيهية وتجربة ممتعة للتسوق عبر متاجر التجزئة، مع توفر المأكولات والمشروبات.

سيشهد المهرجان مشاركة مروان سيري، المؤثر في مجال الألعاب الإلكترونية ومقدم البرامج على قناة "بي إن سبورتس"، الذي تم اختياره سفيرًا رسميًا للمهرجان.

من جانبه، صرح الأستاذ أحمد عبد الخالق، مدير عام السياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة: "الدولة ممثله في وزاره الشباب والرياضة المصرية تدعم بقوة استضافة مثل هذه الفعاليات التي تعزز مكانتنا العالمية في مجال الرياضات الإلكترونية، حيث لا تساهم فقط في تعزيز التفاعل المجتمعي والمشاركة الشبابية، بل تساهم أيضًا بشكل كبير في اقتصادنا.

وهذا يتماشى مع توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتضافر الجهود الاستراتيجية لتنويع مصادر النمو الاقتصادي ودفع التحول الرقمي من خلال الاستثمار في الرياضات الإلكترونية، نخلق فرصًا جديدة للابتكار والتعاون الدولي، مما يضع مصر في صدارة المشهد الرقمي المتطور بسرعة."

جدير بالذكر أن مهرجان "جيميرجي" تم تصميمه خصيصًا لعشاق الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو من جميع الأعمار، ويهدف إلى خلق بيئة حيوية تجمع بين الواقع والعالم الافتراضي، مما يتيح للمشاركين التفاعل والاستمتاع بتجارب لا تُنسى منذ عام 2011، حقق المهرجان نجاحات كبيرة.

حيث نظم أكثر من 20 نسخة في إسبانيا والأرجنتين والمكسيك، بالإضافة إلى حضوره القوي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنما والسلفادور، مما يعكس مكانته العالمية في عالم الرياضات الإلكترونية.