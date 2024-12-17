مع بدايات العام الجديد| تعرف علي مقياس السعادة لدى كل برج

مع اقتراب وحلول العام الجديد، كل منا يتمني أن يحقق السعادة بجميع جوانب حياته على كافة المستويات، وهذا التحقيق قد يشعر به كل منا مع احساسه بالسعادة، والإحساس بالسعادة مقاييس ونسب تختلف باختلاف الشخصيات على حسب وطبيعة كل شخصية وهذا الاختلاف ينطبق على الأبراج، إذ تختلف أيضًا من حيث تقدير كل برج على حدة لمقياس ونسبة سعادته، وعلى أساس ذلك الاختلاف. فتعالى نتعرف مع بدايات العام الجديد هل ستختلف معاير السعادة أم إنها ستبقي ثابتة.



في هذه الأسطر نتعرف علي مقاس السعادة عند كل برح في عام ٢٠٢٥. وهل اختلفت عن الأعوام السابقة أم إنها ثابته.



أولًا برج الحمل

ينسب الحمل للأبراج النارية وبفضل تأثير كوكب المريخ مع اشراقات العام الجديد يشهد تطورات كثيره علي المستوي المهني والمالي، كما يصبح لديه طاقة إيجابية وفرص ذهبية، إذ أن هذه الفرص تتجلي في السفر والمغامرة وتعد هذه الفرص بمثابة مقياس السعادة لدى برج الحمل مع إشراقات العام الجديد السفر .

الثور

يميل بطبعه للفضول وحب الذات ويري إن ثقته بنفسه أهم شيء إذ يجدها في تقدير الناس له وعلي ذلك يشعر بالسعادة ومع إشراقات العام الجديد فان مقياسه سعادته هو التقدير الذي يحصل عليه من خلال سعيه نحو تحقيق ثقته المفرطة بنفسه.

الجوزاء

لانه يميل الي حب التعبير عن نفسه لذلك فقد يسعي لإقامة علاقات كثيرة مع الاخرين وعلي ذلك مع بدايات العام الجديد نجد سعادته تصبح مقياسها هو العثور علي شخص يتحدث معه.



السرطان

يميز بأنه من الأبراج المائية وعلى ذلك فهو رومانسي للغاية وعلى ذلك فعلى مشارف العام الجديد يصبح مقياس السعادة بالنسبة له هو الاطلاع على ما تراثي وتاريخي اعتقادا بأن الاطلاع علي كل ما هو تراثي سيحقق له الشعور بالطاقة الإيجابية ومن ثم بالسعادة فأصبح مقياس سعادته هو قراءه كتاب من آلاف السنين.

الأسد

يميل للثقة المفرطة بنفسه اذ يري ان مقياس سعادته هو في اهتمام الآخرين به وتقديره. علي ذلك يسعي بكل نشاط إلي تحقيق ثقته بنفسه وعلي هذا يصبح معيار سعادته في العام الجديد هو رحلته مع نفسه للكشف عنها من خلال ان يحقق ثقته بنفسه وقدراته وذلك بما يسعي له لجذب انتباه واهتمام الناس له كما أنه من مقياس سعادته علي مشارف العام الجديد الحصول علي هديه

العذراء

يميل للبرج الي المثالية وهذه المثالية تطفي عليه حبه لدقه التفاصيل لذلك يشعر بالسعادة في التفصيل عن دقه التفاصيل ويجد ذلك في حبه للتسوق ومن ثم التجديد لذلك يجد سعادته في ذلك

الميزان

رومانسي ومحب للتوازن اذ يجد سعادته مع بدايات العام الجديد في تحقيق الرفاهية حيث الشعور بالاسترخاء من خلال السفر عبر رحله

العقرب

يميز بأنه برج مائي وعلي ذلك فمن اهم صفاته الغموض علي ذلك مقياس سعادته مع قرب العام الجديد هو كشف مجهول العام الماضي

القوس

يميز بأنه برج هوائي وعلي ذلك فهو يميل للحرية اذ يجد فيها سعادته ومع قرب العام الجديد نجد مقياس سعادته يتحقق ببحثه عن تلك الحرية في ميله للمغامرة والمجازفة.

الجدي

يميز بعقلانيته المفرطة وعلي ذلك فقد يجد سعادته في النظام لذلك نجد مقياس سعادته مع بوادر العام الجديد قد تتجلي في تحديده للرؤية منظمة حول مستقبله وتنظيم خطط لمستقبله الذي به يصل للنجاح وفي ذلك يجد تحقيقه للسعادة مع العام الجديد التخطيط لكل ما هو مستقبلي بالنسبة له على نحو منظم.

الدلو

مع إشراقات العام الجديد تتجلي مقياس سعادته في الخروج عن كل ما هو تقليدي والخروج عن الصندوق وتبني الأفكار الغربيه ولعل ذلك هو مقياس سعادته مع قرب العام الجديد

الحوت

برج مائي رومانسي لعل مقياس سعادته في العام الجديد هو جلوسه أمام البحر في أوقات الفراغ وعلى ذلك مع إشراقات العام الجديد تتحقق سعادته بممارسة الألعاب الرياضية خاصه الرياضة المائية.