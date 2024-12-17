سفير اليابان بالقاهرة يكرم رئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة

كرّم سفير اليابان الجديد في القاهرة، فوميو إيواي، الدكتور حسن كمال حرب، رئيس قسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك بمناسبة منحه شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني لعام 2024.

تم تسليم الشهادة تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات الثقافية واللغوية بين مصر واليابان.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت عن الفائزين بتلك الشهادات في أغسطس الماضي، حيث تهدف هذه الجائزة إلى تكريم الأفراد والجماعات الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تعزيز العلاقات الودية بين اليابان ودول أخرى.

وحصل الدكتور حسن حرب على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة أوساكا اليابانية بعد تخرجه من قسم اللغة اليابانية وآدابها في جامعة القاهرة، حيث واصل جهوده الأكاديمية في مجال الدراسات اليابانية.

وعبرت سفارة اليابان في مصر عن تقديرها العميق لما أنجزه الأستاذ الدكتور حسن كمال حرب في نشر اللغة والثقافة اليابانية في مصر، وأكدت على استمرار التعاون معه لتدعيم العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر في المستقبل.

كما أشارت إلى أن الدكتور حرب يعد من أبرز الجسور الثقافية بين البلدين.

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