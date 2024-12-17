ads
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سفير اليابان بالقاهرة يكرم رئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة

سفير اليابان يكرم
سفير اليابان يكرم الدكتور حسن كمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كرّم سفير اليابان الجديد في القاهرة، فوميو إيواي،  الدكتور حسن كمال حرب، رئيس قسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك بمناسبة منحه شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني لعام 2024. 

تم تسليم الشهادة تقديرًا لإسهاماته البارزة في تعزيز العلاقات الثقافية واللغوية بين مصر واليابان.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية قد أعلنت عن الفائزين بتلك الشهادات في أغسطس الماضي، حيث تهدف هذه الجائزة إلى تكريم الأفراد والجماعات الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تعزيز العلاقات الودية بين اليابان ودول أخرى.

وحصل الدكتور حسن حرب على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة أوساكا اليابانية بعد تخرجه من قسم اللغة اليابانية وآدابها في جامعة القاهرة، حيث واصل جهوده الأكاديمية في مجال الدراسات اليابانية. 

وعبرت سفارة اليابان في مصر عن تقديرها العميق لما أنجزه الأستاذ الدكتور حسن كمال حرب في نشر اللغة والثقافة اليابانية في مصر، وأكدت على استمرار التعاون معه لتدعيم العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر في المستقبل.

كما أشارت إلى أن الدكتور حرب يعد من أبرز الجسور الثقافية بين البلدين.

IMG-20241217-WA0005
IMG-20241217-WA0005
IMG-20241216-WA0071
IMG-20241216-WA0071
2024-12-16-21-09-08-749
2024-12-16-21-09-08-749
IMG-20241216-WA0046
IMG-20241216-WA0046
الدكتور حسن كمال تعزيز العلاقات الثقافية سفير اليابان في القاهرة كلية الآداب جامعة القاهرة وزارة الخارجية اليابانية مصر واليابان وزير الخارجية الياباني