وزير الرياضة يتوجه بالشكر للمغرب لنجاح تنظمها احتفالية الكاف 2024

توجه وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي للمملكة المغربية الشقيقة على نجاحهم في تنظيم واستضافة احتفالية الكاف لاختيار الأفضل بأفريقيا 2024، والتي استضافتها مدينة مراكش مساء اليوم.

مشيرا إلى الرعاية التي قدمها فخامة الملك محمد السادس والتي أثمرت عن نجاح الاحتفالية الأهم على مستوى كرة القدم الأفريقية.

كما توجه صبحي بالشكر الي السيد فوزي لقج رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علي الاستقبال المميز والحار وأيضًا علي التنظيم الجيد والمعهود من دولة المغرب.

وأشار وزير الرياضة خلال حديثه عن ثقته في نجاح دولة المغرب الشقيق في استضافتها لكأس العالم 2030، مضيفًا إن اختيار "الفيفا" لتنظيم المغرب لكأس العالم هو شهادة نجاح كبيرة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للكرة العربية والأفريقية والتي شهدت تقدم كبير علي المستوي الفني وعلي المستوي التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية الرياضية بالقارة الأفريقية.

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد استلم مساء اليوم ونيابة عن السيد رئيس الجمهورية الجائزة التي منحها الكاف للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز "2024 CAF"، تقديرًا لجهود فخامته في تطوير ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها بمصر والقارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة.