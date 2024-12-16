7 أيام في يونيو.. الإجازات الرسمية للمصريين خلال 2025

ينتظر المواطنون الإجازات الرسمية للتخطيط لأوقات الراحة والمناسبات، ويبدأ العام الجديد بأول إجازة رسمية يوم الثلاثاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما تحل إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يوم السبت، وهو عطلة أسبوعية.
وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات:
- 7 يناير (الثلاثاء): عيد الميلاد المجيد.
- 25 يناير (السبت): ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
- 30 مارس (الأحد): وقفة عيد الفطر المبارك.
- 31 مارس (الإثنين): أول أيام عيد الفطر المبارك.
- 1 ابريل (الثلاثاء): ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
- 2 ابريل ( الأربعاء): ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
- 21 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم.
- 25 أبريل (الجمعة): عيد تحرير سيناء.
- 1 مايو (الخميس): عيد العمال.
- 5 يونيو (الخميس): وقفة عرفات.
- 6 يونيو (الجمعة): عيد الأضحى المبارك.
- 7 يونيو (السبت): ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
- 8 يونيو ( الأحد):ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
- 9 يونيو ( الأثنين): رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
- 26 يونيو (الخميس): رأس السنة الهجرية.
- 30 يونيو (الإثنين): ذكرى ثورة 30 يونيو.
- 23 يوليو (الأربعاء): ذكرى ثورة 23 يوليو.
- 4 سبتمبر (الخميس): عيد المولد النبوي الشريف.
- 6 أكتوبر (الإثنين): عيد القوات المسلحة.