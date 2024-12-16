7 أيام في يونيو.. الإجازات الرسمية للمصريين خلال 2025

ينتظر المواطنون الإجازات الرسمية للتخطيط لأوقات الراحة والمناسبات، ويبدأ العام الجديد بأول إجازة رسمية يوم الثلاثاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما تحل إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يوم السبت، وهو عطلة أسبوعية.

وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات: