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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

7 أيام في يونيو.. الإجازات الرسمية للمصريين خلال 2025

اجازات 2025
اجازات 2025
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ينتظر المواطنون الإجازات الرسمية للتخطيط لأوقات الراحة والمناسبات، ويبدأ العام الجديد بأول إجازة رسمية يوم الثلاثاء 7 يناير، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بينما تحل إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير يوم السبت، وهو عطلة أسبوعية.

وفيما يلي قائمة الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات:

  • 7 يناير (الثلاثاء): عيد الميلاد المجيد.
  • 25 يناير (السبت): ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
  • 30 مارس (الأحد):  وقفة عيد الفطر المبارك.
  • 31 مارس (الإثنين): أول أيام عيد الفطر المبارك.
  • 1 ابريل (الثلاثاء): ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
  • 2 ابريل ( الأربعاء): ثالث أيام عيد الفطر المبارك.
  • 21 أبريل (الإثنين): عيد شم النسيم.
  • 25 أبريل (الجمعة): عيد تحرير سيناء.
  • 1 مايو (الخميس): عيد العمال.
  • 5 يونيو (الخميس): وقفة عرفات.
  • 6 يونيو (الجمعة): عيد الأضحى المبارك.
  • 7 يونيو (السبت): ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
  • 8 يونيو ( الأحد):ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
  • 9 يونيو ( الأثنين): رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
  • 26 يونيو (الخميس): رأس السنة الهجرية.
  • 30 يونيو (الإثنين): ذكرى ثورة 30 يونيو.
  • 23 يوليو (الأربعاء): ذكرى ثورة 23 يوليو.
  • 4 سبتمبر (الخميس): عيد المولد النبوي الشريف.
  • 6 أكتوبر (الإثنين): عيد القوات المسلحة.
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