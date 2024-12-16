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الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

يومين إجازة.. الإجازات الرسمية خلال يناير 2025

اجازات يناير 2025
اجازات يناير 2025
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تمثل الإجازات استراحة محورية في حياة الأفراد، خاصة مع بداية العام، حيث يأمل الكثيرون في بداية جديدة مليئة بالراحة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، حيث يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يناير المقبل، والذي يُعتبر بداية لعام 2025، إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع المعتادة يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي قائمة بأبرز الإجازات الرسمية لشهر يناير 2025:

الثلاثاء 7 يناير 2025، اجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير 2025، اجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وبذلك تكون أول إجازة رسمية في العام الجديد يوم الثلاثاء 7 يناير، يليها إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، والتي توافق يوم سبت، وهو عطلة أسبوعية بالفعل، بخلاف العطلات الاسبوعية وهي خمسة أيام توافق أيام الجمعة وأربع أيام توافق السبت خلال هذا الشهر. 

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