يومين إجازة.. الإجازات الرسمية خلال يناير 2025

تمثل الإجازات استراحة محورية في حياة الأفراد، خاصة مع بداية العام، حيث يأمل الكثيرون في بداية جديدة مليئة بالراحة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، حيث يتطلع الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية لشهر يناير المقبل، والذي يُعتبر بداية لعام 2025، إلى جانب عطلات نهاية الأسبوع المعتادة يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي قائمة بأبرز الإجازات الرسمية لشهر يناير 2025:

الثلاثاء 7 يناير 2025، اجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

السبت 25 يناير 2025، اجازة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وبذلك تكون أول إجازة رسمية في العام الجديد يوم الثلاثاء 7 يناير، يليها إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، والتي توافق يوم سبت، وهو عطلة أسبوعية بالفعل، بخلاف العطلات الاسبوعية وهي خمسة أيام توافق أيام الجمعة وأربع أيام توافق السبت خلال هذا الشهر.