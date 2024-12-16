غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري.. صور

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني شوقي غريب، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري.

يواجه فريق غزل المحلة، يوم السبت المقبل، نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

شهد مران غزل المحلة حماسًا كبيرًا لدى اللاعبين، الذين تعاهدوا على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة وإضافة ثلاثة نقاط جديدة لرصيد الفريق في جدول الترتيب.

شوقي غريب يشيد بروح لاعبي غزل المحلة القتالية

وأشاد شوقي غريب، المدير الفني لفريق غزل المحلة بالروح القتالية العالية، التي ظهرت على اللاعبين في مباراة زد ببطولة كأس الرابطة، وتحقيق الفوز الأول للفريق على استاد المحلة هذا الموسم، مؤكدًا على ثقته الكاملة في اللاعبين وفي قدرتهم على تحسين النتائج والوصول بفريق غزل المحلة للمكان الذي يستحقه في الدوري الممتاز.

يفتقد غزل المحلة لجهود مدافعه الأيسر يحيى زكريا، الذي تعرض للطرد في مواجهة الزمالك الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي خسرها زعيم الفلاحين برباعية نظيفة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.