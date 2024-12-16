أسماء جلال تعلن عن نجاح سينمائي متواصل في 2024

أكدت النجمة أسماء جلال، أن عام 2024 كان عاماً مليئاً بالإنجازات السينمائية، حيث شاركت في 4 أفلام متنوعة الأدوار، من بينها "ولاد رزق 3" و"الفستان الأبيض".

كما تستعد لطرح فيلمها الخامس "بضع ساعات في يوم ما" في 25 ديسمبر، لتختتم العام بعمل جديد يضاف إلى رصيدها المميز.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدنى، مى عمر، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، أسماء جلال وآخرون.