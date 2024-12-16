ads
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أسماء جلال تعلن عن نجاح سينمائي متواصل في 2024

الفنانة أسماء جلال
الفنانة أسماء جلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت النجمة أسماء جلال، أن عام 2024 كان عاماً مليئاً بالإنجازات السينمائية، حيث شاركت في 4 أفلام متنوعة الأدوار، من بينها "ولاد رزق 3" و"الفستان الأبيض".

 كما تستعد لطرح فيلمها الخامس "بضع ساعات في يوم ما" في 25 ديسمبر، لتختتم العام بعمل جديد يضاف إلى رصيدها المميز.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" مأخوذ من وراية تحمل نفس الأسم، وسيناريو حوار كاتب نفس الرواية محمد صادق، والذى قدم من قبل رواية "هيبتا"، ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من الفنانين حيث يشارك فى بطولته هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدنى، مى عمر، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، أسماء جلال وآخرون.

اسماء جلال بضع ساعات في يوم ما ولاد رزق 3 الفستان الأبيض