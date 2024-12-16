طلب التحريات في مصرع شخص بحادث تصادم بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بطلب تحريات المباحث الجنائية في مصرع شخص بحادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بشارع عبد الحميد بدوي، باتجاه الألف مسكن كما أمرت الاستعلام عن ٦ مصابين في الحادث ودفن جثة شخص لقي مصرعه .

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص بشارع عبد الحميد بدوي، باتجاه الألف مسكن، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لنقل المصابين وإزالة آثار الحادث.

وأسفر حادث التصادم عن مصرع شخص واصابة 6 اخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.